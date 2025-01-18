«Ювентус» готов выкупить Калюлю у «Милана» за € 14+3 млн — Николо Скира

«Ювентус» готов активировать опцию выкупа 24-летнего центрального защитника Пьера Калюлю, арендованного у «Милана» минувшим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринский клуб заплатит € 14 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов. «Старая синьора» намерена предложить Калюлю контракт, рассчитанный до 2029 года, с зарплатой в € 2,4 млн в год.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 26 млн.

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