Джейкобс: «Бетис» готов арендовать Антони, если «МЮ» покроет часть его оклада в £ 200 тыс.

«Бетис» рассматривает вариант с арендой 24-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб будет готов заключить данную сделку, если «красные дьяволы» покроют часть заработной платы бразильского футболиста, которая, по сообщениям СМИ, составляет £ 200 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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