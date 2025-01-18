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Экс-игрок «Локомотива» Оганесян высказался о результатах команды в первой части РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Оганесян высказался о результатах команды в первой части РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал результаты команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Эпизодами «Локомотив» показывал хороший футбол, но потом случился спад, а за ним — всплеск. Можно было этого ожидать, так как в команде много молодых ребят. Будет тяжеловато добиться стабильности, но надо отдать им должное, что стараются и выходят из сложных ситуаций с достоинством. Жаль, что в последних играх немного неудачно сыграли. Но первая часть сезона была неплохой», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр.

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