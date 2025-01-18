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Экс-тренер «Энергетика» назвал Хусанова сильнейшим защитником постсоветского пространства

Экс-тренер «Энергетика» назвал Хусанова сильнейшим защитником постсоветского пространства
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Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, с которым они вместе работали в белорусском клубе «Энергетик-БГУ», считает 20-летнего игрока сильнейшим на своей позиции на постсоветском пространстве.

ー Он доминирует, сам ищет единоборства и отбирает мяч. Это очень редкое качество. У нас вообще разучились отбирать мяч. Все игроки просто имитируют отбор, а он отбирает.

ー Этот навык у него с юности или был у вас в Беларуси приобретён?
ー Это природное качество. Мы пытались довести все его качества до совершенства.

ー Судя по вашему ответу, прямо сейчас на постсоветском пространстве это сильнейший защитник.
ー Я в этом уверен. А вы по его цене сомневаетесь в том, что это лучший защитник на постсоветском пространстве? — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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