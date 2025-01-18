Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на обвинения в мошенничестве

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал заявление после обвинений в мошенничестве. Ранее стало известно, что идёт расследование в отношении президента каталонского клуба в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму € 4,7 млн.

«26 мая 2023 года истцы подали жалобу на группу людей, в которой фигурирую я, по обвинению в предполагаемом мошенничестве, хотя я не принимал какого-либо участия в инвестициях, о которых говорят истцы. Как только иск был подан, судья отклонил его, потому что понимал, что никакого преступления не было.

Истец обратился в Провинциальный суд с целью обжаловать постановление суда о прекращении дела. Суд постановил, что в связи с вопросом процессуальных гарантий показания ответчиков должны быть заслушаны. В понедельник в 9:00 тот же судья заслушает показания некоторых ответчиков, как уже делал это в предыдущих случаях.

Один из ответчиков уже заявил несколько дней назад, что во всех решениях, связанных с этой компанией, Жоан Лапорта не имел к ней никакого отношения. Ответчики убеждены, что в ближайшее время это дело будет закрыто.

Юридическая фирма Laporta & Arbós ни в коем случае не убеждала ответчиков использовать эту компанию для продвижения инвестиций, поскольку они уже были в стадии реализации.

Эта предвзятая и неправдивая информация является новым эпизодом линчевания СМИ с целью очернить имидж и репутацию господина Жоана Лапорты. Но в очередной раз правда восторжествует над бесчестьем», — говорится в заявлении, которое приводит Marca.

Ранее сообщалось, что с 2016 по 2018 год Лапорта и ещё несколько человек владели предприятием, через которое инвестировали частный капитал инвесторов. Некоторые из них подали иски в суд из-за того, что компания не вернула им вложенные деньги.