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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 22-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 22-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 января, матчем между «Ньюкаслом» и «Борнмутом» стартует 22-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

18 января, суббота:

  • 15:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»;
  • 18:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;
  • 18:00 мск. «Лестер Сити» — «Фулхэм»;
  • 18:00 мск. «Брентфорд» — «Ливерпуль»;
  • 20:30 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла».

19 января, воскресенье:

  • 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»;
  • 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»;
  • 19:30 мск. «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити».

20 января, понедельник:

  • 23:00 мск. «Челси» — «Вулверхэмптон».
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