Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 22-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 18 января, матчем между «Ньюкаслом» и «Борнмутом» стартует 22-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
18 января, суббота:
- 15:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»;
- 18:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;
- 18:00 мск. «Лестер Сити» — «Фулхэм»;
- 18:00 мск. «Брентфорд» — «Ливерпуль»;
- 20:30 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла».
19 января, воскресенье:
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»;
- 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»;
- 17:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»;
- 19:30 мск. «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити».
20 января, понедельник:
- 23:00 мск. «Челси» — «Вулверхэмптон».
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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