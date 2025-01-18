Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 22-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 18 января, матчем между «Ньюкаслом» и «Борнмутом» стартует 22-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

18 января, суббота:

15:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»;

18:00 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;

18:00 мск. «Лестер Сити» — «Фулхэм»;

18:00 мск. «Брентфорд» — «Ливерпуль»;

20:30 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла».

19 января, воскресенье:

17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»;

17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»;

17:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»;

19:30 мск. «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити».

20 января, понедельник:

23:00 мск. «Челси» — «Вулверхэмптон».

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