Экс-тренер Хусанова: у нас было по четыре тренировки в день. Кто не выдерживает — слабак

Бывший наставник белорусского «Энергетика-БГУ» Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, рассказал о работоспособности 20-летнего игрока. На текущий момент Хусанов играет за «Ланс».

«Представьте: приехал молодой человек, заиграл в высшей лиге и после этого уехал в чемпионат Франции. Естественно, спрогрессировал. Вы просто не представляете, какой колоссальный объём работы он проделал.

Для понимания: у него было две самостоятельные тренировки и две общекомандные. Плюс индивидуальные занятия. Кроме того, ему предоставлялись теоретические нарезки после каждого матча и каждой тренировки, которые он анализировал. В «Энергетике» такой подход.

Тот, кто выдерживает, заигрывает. А тот, кто не выдерживает, тот слабак и сходит с дистанции», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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