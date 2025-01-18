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Гладилин: не считаю Бителло и Мендеса игроками, из-за которых клубы что-то потеряют

Гладилин: не считаю Бителло и Мендеса игроками, из-за которых клубы что-то потеряют
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуациях с невозвращением полузащитника московского «Динамо» Бителло и защитника «Крыльев Советов» Виктора Мендеса в расположения клубов после отпуска.

«Возможно, у Бителло и Мендеса есть свои вопросы и личные дела, которые не позволяют им приехать в расположение команд. Нужно выяснить, почему они не прилетели. Однако у футболистов есть контракты с клубами. Для начала «Динамо» и «Крылья Советов» должны штрафовать игроков. Если это не вразумит их, тогда уже продавать. Существует множество вариантов воздействия. Я не считаю Бителло и Мендеса выдающимися футболистами, из-за которых команды что-то потеряют. Клубы просто возьмут на их место других игроков. В этом нет проблем», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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