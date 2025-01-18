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Переговоры по переходу Илича в «Спартак» зашли в тупик, игрок был предложен «Зениту» — TWM

Переговоры по переходу Илича в «Спартак» зашли в тупик, игрок был предложен «Зениту» — TWM
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Переговоры между «Спартаком» и «Торино» о возможном переходе 23-летнего полузащитника Ивана Илича в московский клуб зашли в тупик. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб не устраивает предложение красно-белых, готовых заплатить € 15 млн плюс бонусы за переход сербского футболиста. Подчёркивается, что в последние дни Илич был предложен санкт-петербургскому «Зениту», который ранее уже интересовался этим полузащитником.

В нынешнем сезоне Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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