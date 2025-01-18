Пименов — о Кварацхелии: радует, что в топ-клубе «ПСЖ» теперь есть два представителя РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский «Пари Сен-Жермен». В пятницу, 17 января, парижане объявили о подписании контракта с хавбеком.

«Возможно, Хвиче будет тяжелее играть во Франции, чем в Италии. Франция — это более грубый чемпионат, но Кварацхелии нужно было довести «Наполи» до чемпионства ещё раз и спокойно уйти летом. Радует, что в топ-клубе «ПСЖ» теперь есть два представителя РПЛ», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Наполи» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.