«Ювентус» — «Милан»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 34 очка за 20 матчей. «Милан» заработал 31 очко в 19 играх и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 47 очков за 20 матчей.

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