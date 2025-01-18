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Главный тренер «Ювентуса» Мотта недоволен возможным уходом Камбьязо в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ювентуса» Мотта недоволен возможным уходом Камбьязо в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о возможном уходе 24-летнего левого защитника туринского клуба Андреа Камбьязо в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что английский клуб может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер футболиста.

– Насколько печально было бы для вас потерять Камбьязо?
– Я не люблю говорить о трансферах, и мне нечего добавить. Камбьязо в полном порядке и выйдет на поле в субботу, это точно.

– Вы просили [руководство клуба] никого не продавать?
– Да, я просил не продавать некоторых игроков. А они их продали (смеётся), – приводит слова Мотты Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что в случае покупки английским грандом Камбьязо за € 70 млн 24-летний игрок станет самым дорогим крайним защитником в мире, опередив Ашрафа Хакими, за которого «ПСЖ» заплатил € 68 млн, а также Марка Кукурелью, приобретённого «Челси» за € 65 млн.

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