«Аталанта» — «Наполи»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. На первом месте находится «Наполи», у которого 47 очков за 20 матчей. На второй строчке располагается «Интер», набравший 44 очка в 19 играх.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: