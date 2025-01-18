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«Аталанта» — «Наполи»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию

«Аталанта» — «Наполи»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. На первом месте находится «Наполи», у которого 47 очков за 20 матчей. На второй строчке располагается «Интер», набравший 44 очка в 19 играх.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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