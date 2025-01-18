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Роднёнок: не удивлён, что «Ман Сити» пришёл за Хусановым, — его потенциал безграничен

Роднёнок: не удивлён, что «Ман Сити» пришёл за Хусановым, — его потенциал безграничен
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Павел Роднёнок, являющийся первым тренером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, с которым они вместе работали в белорусском клубе «Энергетик-БГУ», ответил на вопрос, удивлён ли он активным интересом «Манчестер Сити» к 20-летнему игроку.

«Вот честно — не удивлён. Его потенциал был безграничен. Я был уверен, что он заиграет. Весь вопрос заключался в том, чтобы на его жизненном пути попадались именно те люди, которые бы двигали его вперёд и развивали. Потому что на моём пути встречалось очень много и защитников, и игроков с большим потенциалом, но они попадали не в те руки, выбирали не тот путь и не смогли заиграть только потому, что окружение приняло не такое решение. Здесь же всё как-то сложилось воедино. И в Беларуси, и во Франции он попал именно туда, куда нужно. Если бы Абдукодир не пришёл к нам или попал в «Динамо» Минск или какую-то другую команду, мы бы не имели такого защитника», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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