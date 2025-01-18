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Пименов: Бителло и Мендес внаглую нарушили контракты с клубами и испортили себе репутацию

Пименов: Бителло и Мендес внаглую нарушили контракты с клубами и испортили себе репутацию
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о ситуации с футболистами Бителло («Динамо») и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не прибыли в расположение своих команд после отпуска.

«Бителло и Мендес показали себя максимально непрофессионально, имея контракты с командами. Они внаглую их нарушили и испортили себе репутацию этими поступками. «Динамо» и «Крылья Советов» должны пойти цивилизованным путём и обратиться в палату по разрешению споров или рассмотреть их контракты, наложив штраф», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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