Кузнецов: посмотрим, какое место ЦСКА займёт в этом сезоне при Марко Николиче

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил выступление московской команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и задался вопросом, почему Владимира Федотова уволили с поста главного тренера перед стартом сезона.

«Как оцениваю выступление подопечных Марко Николича? Я могу дать ответ на этот вопрос после сезона, если команда займёт седьмое место. Вот скажите мне, за что выгнали Владимира Валентиновича? Например, у меня есть информация, что Федотову навязывали игроков в ЦСКА, но он отказывался и делал всё по-своему.

Армейцы пять лет ничего не выигрывали, человек пришёл и в первом же сезоне помог завоевать Кубок России и серебряные медали РПЛ, а потом стал неугоден. Да, в прошлом сезоне красно-синие заняли шестое место, но посмотрим, какое займут в этом при Марко Николиче, которому дали карт-бланш. Если результат будет такой же, серба уволят? Значит, была какая-то предвзятость к предыдущему тренеру», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре армейцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».