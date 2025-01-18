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Канчельскис высказался о легионерах, которые не возвращаются в расположение клубов РПЛ

Канчельскис высказался о легионерах, которые не возвращаются в расположение клубов РПЛ
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации, когда легионеры не приезжают в свои клубы после отпуска. Ранее в расположения своих клубов не прибыли полузащитник московского «Динамо» Бителло и защитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес.

«Не скажу, что иностранцы зажрались. Мы не знаем, в чём причины. Иностранцы по-любому приедут. У них контракты. Их оштрафуют. Поговорят с ними, и будут они играть. Без их ведома и без их росписи — они никуда не денутся.

В контрактах есть штрафные санкции. Рано или поздно они всё равно приедут. Понимаете, отдохнули, дома всё хорошо и прекрасно. Приезжать в Россию холодно. Где-то агенты какие-то предложения предлагают. Может всё что угодно быть. Когда будет какая-то ясность, то можно будет говорить. Естественно, они поступили неправильно: у них есть контракты, обязанности перед клубом, которые должны выполнять. Приедут и получат штрафные санкции. А уже дальше будут обсуждать своё будущее», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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