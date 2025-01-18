Уолкотт: я вижу в Грилише игрока, талант которого был полностью вытравлен тренером

Бывший нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что вингер Джек Грилиш перестал показывать свой талант, выступая за «Манчестер Сити».

«Я вижу игрока [Грилиша], обладающего невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто чувствую, что он утратил свои сильные стороны. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками. Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей вставать с мест? Больше я не вижу, чтобы люди вставали с мест [из-за действий Грилиша]», — сказал Уолкотт в эфире BBC Live.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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