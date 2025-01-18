Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уолкотт: я вижу в Грилише игрока, талант которого был полностью вытравлен тренером

Уолкотт: я вижу в Грилише игрока, талант которого был полностью вытравлен тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что вингер Джек Грилиш перестал показывать свой талант, выступая за «Манчестер Сити».

«Я вижу игрока [Грилиша], обладающего невероятным талантом, который был полностью убит в нём тренером! Просто чувствую, что он утратил свои сильные стороны. Всё, что было присуще Джеку Грилишу, вытравлено из него тренировками. Когда в последний раз он брал мяч, проявлял самостоятельность и заставлял людей вставать с мест? Больше я не вижу, чтобы люди вставали с мест [из-за действий Грилиша]», — сказал Уолкотт в эфире BBC Live.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Манчестер Сити» Грилиш забил впервые с декабря 2023 года

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android