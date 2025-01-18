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Челебадзе: переход Кварацхелии в «ПСЖ» — фантастический трансфер для Грузии

Челебадзе: переход Кварацхелии в «ПСЖ» — фантастический трансфер для Грузии
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Бывший нападающий тбилисского «Динамо» Реваз Челебадзе прокомментировал переход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». В пятницу, 17 января, парижане объявили о подписании контракта с хавбеком.

«Переход Хвичи в «ПСЖ» — это фантастический трансфер для Грузии. Самое главное, чтобы Хвича был счастлив. Если это так, значит, вся Грузия тоже счастлива. «ПСЖ» — великий и очень большой клуб, перед которым стоят серьёзные задачи. Слава богу, что парижане прорвались в Лигу чемпионов и продолжат там выступление в этом сезоне. Но Хвича ещё не сможет принять участие в групповом этапе», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Наполи», в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Наполи» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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