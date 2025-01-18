Экс-тренер Хусанова охарактеризовал будущего новичка «Ман Сити» как игрока и человека

Павел Роднёнок, бывший тренер «Энергетика-БГУ» и первый тренер защитника Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, поделился мнением о 20-летнем футболисте «Ланса». Ранее в СМИ появлялась информация, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Сразу бросилось в глаза высокое трудолюбие Хусанова. Он очень бесстрашен. Человек ищет единоборства, чем резко выделяется на фоне других защитников, с которыми мы имели дело. В «Энергетике» Абдукодир и опорного полузащитника играл, на стандартах подключался, исполнял штрафные, потому что обладает очень сильным ударом.

У него уникальное сочетание природных качеств, трудолюбия и семейного воспитания. Сейчас я редко сталкиваюсь с таким», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сколько стоят молодые футболисты: