Алан Ширер допустил, что Эрлинг Холанд побьёт его рекорд по голам в АПЛ

Легендарный английский нападающий Алан Ширер не исключил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побьёт его рекорд по голам в английской Премьер-лиге. Ранее стало известно, что норвежский футболист продлил контракт с клубом до 2034 года.

«Если он будет оставаться [в «Манчестер Сити»] так долго, то, без сомнений, побьёт мой рекорд, понятно, что однажды он будет побит. К тому моменту [когда столько забьёт Холанд] побить его может кто-то другой, например, Гарри Кейн или Мохамед Салах.

Ещё до моего рождения были великие бомбардиры, у которых тоже были невероятные рекорды. Так что однажды и мой рекорд будет побит, я в этом уверен», – приводит слова Ширера BBC.

Ширер забил 260 голов в английской Премьер-лиге в 441 матче, что является действующим рекордом. На счету Холанда 79 мячей за 87 игр.