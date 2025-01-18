Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алан Ширер допустил, что Эрлинг Холанд побьёт его рекорд по голам в АПЛ

Алан Ширер допустил, что Эрлинг Холанд побьёт его рекорд по голам в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный английский нападающий Алан Ширер не исключил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побьёт его рекорд по голам в английской Премьер-лиге. Ранее стало известно, что норвежский футболист продлил контракт с клубом до 2034 года.

«Если он будет оставаться [в «Манчестер Сити»] так долго, то, без сомнений, побьёт мой рекорд, понятно, что однажды он будет побит. К тому моменту [когда столько забьёт Холанд] побить его может кто-то другой, например, Гарри Кейн или Мохамед Салах.

Ещё до моего рождения были великие бомбардиры, у которых тоже были невероятные рекорды. Так что однажды и мой рекорд будет побит, я в этом уверен», – приводит слова Ширера BBC.

Ширер забил 260 голов в английской Премьер-лиге в 441 матче, что является действующим рекордом. На счету Холанда 79 мячей за 87 игр.

Материалы по теме
Новый контракт Холанда включает механизм, позволяющий купить его «Реалу» и «ПСЖ» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android