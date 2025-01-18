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Слот: в этом сезоне «Ливерпуль» ещё не помог Нуньесу проявить его лучшие качества

Слот: в этом сезоне «Ливерпуль» ещё не помог Нуньесу проявить его лучшие качества
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поддержал нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса, забившего четыре гола в 26 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

«Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда делал это в течение своей карьеры.

Дарвин — нападающий, которого нам необходимо использовать определённым образом. В нынешнем сезоне мы пока что не смогли проявить его лучшие качества», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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