Мостовой: Хвича — пример для многих игроков. Посмотрите, какой у него прогресс за три года

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский «Пари Сен-Жермен». В пятницу, 17 января, парижане объявили о подписании контракта с хавбеком.

«Здорово, что Хвича перешёл в «ПСЖ». Понятно, что будет много вопросов: как можно из Италии, где ты стал чемпионом, уйти в чемпионат Франции, который слабее итальянского? Но Кварацхелия перешёл в «ПСЖ», который из года в год становится чемпионом. «Наполи» чемпионом может и не стать, а «ПСЖ» 100 процентов будет. Хвича может выиграть ещё один трофей в свою копилочку, а также деньги играют важную роль. «ПСЖ» много заплатил «Наполи», но и Хвича не останется без денег. Сейчас деньги решают всё.

Хвича молодец! Посмотрите, какой у него прогресс за последние три года. Ещё пять лет назад о нём говорили, когда он играл в РПЛ. Для многих футболистов Хвича должен служить примером», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.