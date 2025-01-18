Александр Мостовой: возвращение Тедеско в Россию? Ни в коем случае!

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Доменико Тедеско в Россию. Вчера, 17 января, Тедеско был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии.

— Как вам видится возвращение Тедеско в Россию?

— Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия — бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать. Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? Если Абаскаля кто-то хочет вернуть в Россию, то и Тедеско однозначно будут стараться пихать в российские клубы. Я не удивлюсь, если такое случится. Но это беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей. Я ничего не имею против человека с хорошим футбольным прошлым, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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