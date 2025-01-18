Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: возвращение Тедеско в Россию? Ни в коем случае!

Александр Мостовой: возвращение Тедеско в Россию? Ни в коем случае!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Доменико Тедеско в Россию. Вчера, 17 января, Тедеско был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии.

— Как вам видится возвращение Тедеско в Россию?
— Ни в коем случае! Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия — бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать. Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? Если Абаскаля кто-то хочет вернуть в Россию, то и Тедеско однозначно будут стараться пихать в российские клубы. Я не удивлюсь, если такое случится. Но это беда, что такие специалисты обесценивают наших футбольных людей. Я ничего не имею против человека с хорошим футбольным прошлым, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Александр Мостовой рассказал о своём отношении к машинам

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android