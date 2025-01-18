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Фото: близкий к переходу в «Сити» Мармуш вышел на поле попрощаться с фанатами «Айнтрахта»

Фото: близкий к переходу в «Сити» Мармуш вышел на поле попрощаться с фанатами «Айнтрахта»
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Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш вышел на поле после матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:0), чтобы попрощаться с болельщиками франкфуртской команды.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Экитике – 18'     2:0 Хойлунн – 90+2'    

Египетский футболист не принимал участия в игре со «шмелями». «Айнтрахт» объяснил это тем, что на текущий момент Мармуш ведёт переговоры с другим клубом. Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний игрок близок к переходу в «Манчестер Сити». Сообщалось, что «горожане» предложили «Айнтрахту» € 75 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в качестве бонусов.

Мармуш выступает в составе «Айнтрахта» с лета 2023 года.

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