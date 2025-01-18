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Экс-тренер Хусанова рассказал, как будущий игрок «Ман Сити» попал в чемпионат Беларуси

Экс-тренер Хусанова рассказал, как будущий игрок «Ман Сити» попал в чемпионат Беларуси
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Павел Роднёнок, бывший тренер «Энергетика-БГУ» и первый тренер защитника Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, рассказал, как узбекский игрок оказался в чемпионате Беларуси. Ранее в СМИ появлялась информация, что Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Его привезли из Узбекистана, конкретно к Анатолию Ивановичу Юревичу. Он тогда написал для Хусанова личную программу развития, которую мы смогли реализовать только на полтора года.

Юревич — выдающийся белорусский тренер. В то время в «Энергетике-БГУ» он занимал должность тренера по научно-методической работе. А вообще он идейный вдохновитель клуба в том виде, в котором тот сейчас находится.

Хусанова буквально вручил Юревичу агент: «Сделайте хорошего игрока». Потому что он умеет делать игроков. На постсоветском пространстве это лучший тренер по подготовке и развитию молодых футболистов», — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хусанов выступал в составе «Энергетика-БГУ» с 2022 по 2023 год.

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