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Роднёнок: «Энергетик» заработал на Хусанове € 100 тыс. — для Беларуси цена адекватная

Роднёнок: «Энергетик» заработал на Хусанове € 100 тыс. — для Беларуси цена адекватная
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Павел Роднёнок, бывший тренер «Энергетика-БГУ» и первый тренер защитника Абдукодира Хусанова во взрослом футболе, поделился мнением о цене, за которую белорусский клуб продал узбекского игрока в «Ланс» в 2023 году.

— «Энергетик» почти ничего не заработал на Хусанове?
ー € 100 тыс. заработал.

ー Для европейского футбола — ни о чём.
ー Каждый предмет в разных условиях, в разное время, в разном месте имеет разную цену. Твоя цена в России одна, в Беларуси будет другая, а во Франции — третья. Поэтому цена вполне адекватная. Это вообще такой философский вопрос.

Я тренер. Я не занимаюсь продажей, перепродажей и так далее. Я готовлю команды, развиваю игроков. Поэтому не спрашивай меня, пожалуйста, про финансы. Я просто не в курсе, — сказал Роднёнок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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