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«Балтика» объявила о подписании нападающего сборной Сальвадора

«Балтика» объявила о подписании нападающего сборной Сальвадора
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Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля из «Депортес Толима». Контракт между «Балтикой» и Хилем рассчитан до конца мая 2029 года.

«23-летний сальвадорец начал профессиональную карьеру в сальвадорском клубе «Брухос де Исалько», где в первом же сезоне забил 15 голов в 15 играх. В 2019 году игрок перешёл в «ФАС», где отметился 16 голами и двумя голевыми передачами в 25 матчах. В 2020 году Хиль присоединился к колумбийскому «Альянса Петролера», где принял участие в 86 матчах и набрал 19 результативных действий. В начале 2023 года Хиль перебрался в «Депортес Толима», провёл 73 матча, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков по результатам 21 матча. В первой игре после возобновления турнира «Балтика» сыграет с ярославским «Шинником». Матч состоится в начале марта.

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