Челебадзе: Хвичу в «Наполи» убили — он пришёл в «ПСЖ», чтобы подняться на высоту

Бывший нападающий тбилисского «Динамо» Реваз Челебадзе заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия принял решение перейти из «Наполи» в «ПСЖ», чтобы подняться на высоту. В пятницу, 17 января, парижский клуб объявил о подписании контракта с хавбеком.

«Хвича освободился от стресса, который был в «Наполи». Если он будет играть на своём уровне, очень серьёзно прибавит. У этого парня огромные возможности, но в «Наполи» его просто убили.

Месси и Неймар пришли из «Барселоны» в «ПСЖ» и затухли, а Хвича пришёл из низа. Они пришли великими, ведь были в облаках, выиграв всё в лучшем клубе. А Хвича пришёл в «ПСЖ», чтобы подняться на высоту», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.