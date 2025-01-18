Анчелотти будет уволен, если «Реал» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов — Relevo

В руководстве «Реала» растут сомнения относительно будущего итальянского специалиста Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, часть руководства «Королевского клуба» перестала доверять Анчелотти после поражения «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) и разгромного проигрыша во встрече испанской Примеры с «Барселоной» (0:4) в конце октября. После поражения «сливочных» в финале Суперкубка Испании с сине-гранатовыми (2:5) недовольство работой Анчелотти усилилось.

Подчёркивается, что в случае невыхода испанского гранда в плей-офф Лиги чемпионов он «практически наверняка» будет уволен. Временно сменит Анчелотти на этом посту директор «Реала» Сантьяго Солари. При этом президент «Королевского клуба» Флорентино Перес по-прежнему хочет, чтобы в ближайшем будущем команду возглавил Хаби Алонсо, на текущий момент тренирующий «Байер».

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