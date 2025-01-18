Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти будет уволен, если «Реал» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов — Relevo

Анчелотти будет уволен, если «Реал» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

В руководстве «Реала» растут сомнения относительно будущего итальянского специалиста Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, часть руководства «Королевского клуба» перестала доверять Анчелотти после поражения «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) и разгромного проигрыша во встрече испанской Примеры с «Барселоной» (0:4) в конце октября. После поражения «сливочных» в финале Суперкубка Испании с сине-гранатовыми (2:5) недовольство работой Анчелотти усилилось.

Подчёркивается, что в случае невыхода испанского гранда в плей-офф Лиги чемпионов он «практически наверняка» будет уволен. Временно сменит Анчелотти на этом посту директор «Реала» Сантьяго Солари. При этом президент «Королевского клуба» Флорентино Перес по-прежнему хочет, чтобы в ближайшем будущем команду возглавил Хаби Алонсо, на текущий момент тренирующий «Байер».

Материалы по теме
Карло Анчелотти отреагировал на свист болельщиков «Реала» в свой адрес

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android