Уокер дал предварительное согласие на переход в «Милан» — Фабрицио Романо

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал предварительное согласие на то, чтобы стать футболистом «Милана», проявляющего к нему предметный интерес. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на ближайшие 24-48 часов запланированы дополнительные контакты для обсуждения финальных деталей перехода.

Ранее в СМИ появлялись сведения о желании английского футболиста досрочно расторгнуть контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2026 года, и перейти в «Милан» бесплатно.

Уокер выступает в составе «горожан» с 2017 года. За этот период он принял участие в 319 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 23 результативными передачами.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: