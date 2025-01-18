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Уокер дал предварительное согласие на переход в «Милан» — Фабрицио Романо

Уокер дал предварительное согласие на переход в «Милан» — Фабрицио Романо
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Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал предварительное согласие на то, чтобы стать футболистом «Милана», проявляющего к нему предметный интерес. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на ближайшие 24-48 часов запланированы дополнительные контакты для обсуждения финальных деталей перехода.

Ранее в СМИ появлялись сведения о желании английского футболиста досрочно расторгнуть контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2026 года, и перейти в «Милан» бесплатно.

Уокер выступает в составе «горожан» с 2017 года. За этот период он принял участие в 319 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 23 результативными передачами.

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