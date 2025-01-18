Мостовой: Тедеско ещё после провального Евро-2024 должен был сам уйти из сборной Бельгии

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли заслуженным увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера бельгийской национальной команды, о чём стало известно вчера, 17 января.

«Конечно, увольнение Тедеско из сборной Бельгии является заслуженным. Я много раз говорил, что был ошарашен, когда его назначили в эту сборную. Как команда с такой богатой футбольной историей и футбольными людьми могла назначить Тедеско? После провального чемпионата Европы он должен был сам встать, сказать, что не справился, и уйти. Но такие люди просто так не уходят. К счастью, таких немного. Настал момент, когда его нужно было убрать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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