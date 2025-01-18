Клубное ТВ «Реала» ответило Симеоне, высказавшемуся о судействе в пользу «сливочных»

Клубное телевидение мадридского «Реала» отреагировало на ранее сказанные слова главного тренера столичного «Атлетико» Диего Симеоне, заявившего, что его не удивили ошибки судьи в пользу «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Сельтой» (5:2).

«Атлетико» является командой, которой очень благоволит судейская система. «Вик» пострадал от пенальти, которого не было, недавно «Осасуна» возмущалась пенальти на Рубене Гарсии, «Алавес» жаловался на пенальти, которого не было, когда они выигрывали 1:0.

В минувшем году «Реал» сильно страдал в личных встречах с «Атлетико» из-за судейской системы. Если вспоминать Ла Лигу сезона-2020/2021, то можно сказать, что «Атлетико» выиграл её благодаря этой судейской системе. Это беспокоит перед матчем с командой одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира», — сказал на клубном телевидении «Реала» Хесус Алькайде.

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