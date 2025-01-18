Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: Кварацхелии больше подошли бы АПЛ или Ла Лига, чтобы превратиться в топ-игрока

Шаронов: Кварацхелии больше подошли бы АПЛ или Ла Лига, чтобы превратиться в топ-игрока
Комментарии

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов, работавший вместе с нападающим Хвичей Кварацхелией в казанском клубе, высказался о переходе грузинского футболиста в «ПСЖ», который состоялся вчера, 17 января.

«Мне кажется, что Хвича не перешёл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время. Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига. Хвича хорошо прогрессировал в Италии. Если бы он хотел сделать следующий шаг, чтобы превратиться в топ-игрока, надо было выбирать более интенсивный чемпионат», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Челебадзе: переход Кварацхелии в «ПСЖ» — фантастический трансфер для Грузии

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android