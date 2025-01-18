Шаронов: Кварацхелии больше подошли бы АПЛ или Ла Лига, чтобы превратиться в топ-игрока

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов, работавший вместе с нападающим Хвичей Кварацхелией в казанском клубе, высказался о переходе грузинского футболиста в «ПСЖ», который состоялся вчера, 17 января.

«Мне кажется, что Хвича не перешёл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время. Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига. Хвича хорошо прогрессировал в Италии. Если бы он хотел сделать следующий шаг, чтобы превратиться в топ-игрока, надо было выбирать более интенсивный чемпионат», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: