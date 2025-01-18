«Арсенал» интересуется 18-летним норвежским полузащитником Сверре Нюпаном — The Telegraph

Лондонский «Арсенал» выражает интерес к 18-летнему полузащитнику «Русенборга» Сверре Нюпану. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, решение о будущем норвежского футболиста будет принято в ближайшие недели. Отмечается, что агентом игрока является Рафаэла Пимента, которая также представляет интересы нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» тоже готов сделать предложение по Нюпану. Тогда отмечалось, что «Русенборг» хочет получить около £ 10 млн за молодого норвежца.

В сезоне чемпионата Норвегии 2024 года полузащитник забил восемь голов в 28 матчах за «Русенборг».