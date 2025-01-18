Александр Мостовой: ничего страшного, что Бителло и Мендес не вернулись в клубы

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о ситуации с футболистами Бителло («Динамо») и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не прибыли в расположение своих команд после отпуска.

«Что касается невозвращения Бителло и Мендеса в свои клубы, такая ситуация существует во многих командах и странах. Даже в наше время такое было. Мы часто где-то задерживались, ведь большую часть карьеры провели за границей. Не вижу ничего страшного в том, что Бителло и Мендес не вернулись в команды. Кто-то задержится на несколько дней. Ясно, что это неправильно, но они играют далеко от дома. Тогда кто-то скажет, что все так могут поступать. Но я не стал бы на этом зацикливаться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.