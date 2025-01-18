Неймар считает, что ему рано переходить в МЛС, но он может сделать это после ЧМ-2026 — Sky

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что на текущий момент для него будет преждевременным переходить в команду из МЛС, несмотря на конкретное предложение от одного из американских клубов. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист может вернуться к обсуждению переезда в США после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. При этом не исключено, что Неймар может покинуть «Аль-Хиляль» нынешней зимой.

Ранее сообщалось, что нападающий ведёт переговоры с американским клубом «Чикаго Файр».

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