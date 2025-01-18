Флорентино Перес утверждён единственным кандидатом на пост президента «Реала» — Marca

Избирательная комиссия утвердила кандидатуру действующего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, которую он представил в минувшую пятницу. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что срок подачи заявок кандидатов на пост президента клуба истекает в субботу, 18 января, в 23:59 по местному времени (в 1:59 мск). Пока Перес остаётся единственным кандидатом, и если до конца дня не появятся другие, то он победит без выборов. В таком случае его официально провозгласят президентом «Реала» до 2029 года на следующей неделе, во вторник, 21 января.

Перес находится на посту президента «Реала» с 2009 года – тогда у него не было оппонентов. На всех последующих выборах, в 2013-м, 2017-м и 2021-м, он также оставался единственным кандидатом.