Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флорентино Перес утверждён единственным кандидатом на пост президента «Реала» — Marca

Флорентино Перес утверждён единственным кандидатом на пост президента «Реала» — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Избирательная комиссия утвердила кандидатуру действующего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, которую он представил в минувшую пятницу. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что срок подачи заявок кандидатов на пост президента клуба истекает в субботу, 18 января, в 23:59 по местному времени (в 1:59 мск). Пока Перес остаётся единственным кандидатом, и если до конца дня не появятся другие, то он победит без выборов. В таком случае его официально провозгласят президентом «Реала» до 2029 года на следующей неделе, во вторник, 21 января.

Перес находится на посту президента «Реала» с 2009 года – тогда у него не было оппонентов. На всех последующих выборах, в 2013-м, 2017-м и 2021-м, он также оставался единственным кандидатом.

Материалы по теме
В «Реале» начинаются выборы президента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android