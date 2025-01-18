Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: не надо вкладывать деньги в иностранцев — надо развивать свою инфраструктуру

Шаронов: не надо вкладывать деньги в иностранцев — надо развивать свою инфраструктуру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов высказался о ситуации с футболистами Бителло («Динамо») и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не прибыли в расположение своих команд после отпуска.

«Естественно, Бителло и Мендес показали непрофессиональный подход по отношению к своим клубам. Это свидетельствует о том, что нам нужно развивать футбол в несколько ином направлении. То есть необходимо вкладывать деньги не в иностранцев, а в инфраструктуру, академии, манежи и обучение наших тренеров, чтобы появлялось больше сильных российских игроков.

Если легионеры демонстрируют такое отношение к российскому футболу, надо задуматься, куда вкладывать деньги. Есть другие места, куда можно вложить деньги, которые принесут больше пользы. Понятно, что это не даст мгновенный положительный результат сейчас, но я говорю о долгосрочной перспективе», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Пименов: Бителло и Мендес внаглую нарушили контракты с клубами и испортили себе репутацию

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android