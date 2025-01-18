Шаронов: не надо вкладывать деньги в иностранцев — надо развивать свою инфраструктуру

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов высказался о ситуации с футболистами Бителло («Динамо») и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не прибыли в расположение своих команд после отпуска.

«Естественно, Бителло и Мендес показали непрофессиональный подход по отношению к своим клубам. Это свидетельствует о том, что нам нужно развивать футбол в несколько ином направлении. То есть необходимо вкладывать деньги не в иностранцев, а в инфраструктуру, академии, манежи и обучение наших тренеров, чтобы появлялось больше сильных российских игроков.

Если легионеры демонстрируют такое отношение к российскому футболу, надо задуматься, куда вкладывать деньги. Есть другие места, куда можно вложить деньги, которые принесут больше пользы. Понятно, что это не даст мгновенный положительный результат сейчас, но я говорю о долгосрочной перспективе», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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