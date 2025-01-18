Стало известно, почему «Наполи» и «Челси» сомневаются в покупке Гарначо

Несмотря на интерес «Наполи» и «Челси» к 20-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, эти клубы сомневаются в целесообразности покупки аргентинского футболиста из-за его характера. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Наполи» и «Челси» не готовы предпринимать попытки приобрести Гарначо, пока не развеют сомнения относительно этого обстоятельства.

Клубы настораживает, что аргентинский футболист был исключён из состава «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити» по неигровым причинам. Также главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим был недоволен поведением Гарначо во время встречи Лиги Европы с «Викторией Пльзень». В минувшем сезоне капитан манкунианцев Бруну Фернандеш предъявлял претензии Гарначо за то, что он не праздновал вместе с командой гол в ворота «Лестера».

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