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Агент Солари: другие клубы действуют быстрее в вопросе трансфера игрока, чем «Спартак»

Агент Солари: другие клубы действуют быстрее в вопросе трансфера игрока, чем «Спартак»
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Ариэль Кипершмид, агент хавбека аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари, сообщил, что другие клубы более активно проявляют интерес к его клиенту, чем «Спартак».

«Спартак» сделал только одно предложение по Солари. Другие клубы действуют быстрее в этом вопросе, чем «Спартак», — сказал Кипершмид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Солари сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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