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Экс-игрок «Динамо» и «Ромы» Омари Тетрадзе стал главным тренером «Уфы»

Экс-игрок «Динамо» и «Ромы» Омари Тетрадзе стал главным тренером «Уфы»
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Бывший защитник московского «Динамо» и итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе был назначен на пост главного тренера «Уфы», выступающей в Мелбет Первой лиге.

«Сегодня провели первое в этом году совещание правления футбольного клуба «Уфа», на котором определили дальнейший вектор развития нашей команды.

По итогам встречи приняли решение назначить главным тренером команды «ФК Уфа» Омари Михайловича Тетрадзе.

Поставил все необходимые задачи, а именно – уверенно закрепиться в Первой лиге», — написано в телеграм-канале «Уфы».

После 21 тура Первой лиги команда набрала 20 очков и на текущий момент занимает 15-е место.

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