Главный тренер «Милана» Консейсау рассказал о физической форме Леау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал физическую форму 25-летнего нападающего «россонери» Рафаэля Леау.

«Сегодня я разговаривал с Леау — результаты его медицинского обследования впечатляют. На этом уровне есть куда расти, и я работаю над этим.

Улучшение его игры, несомненно, повысит его статистику. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами, он должен стремиться к 20. Он знает, что ему нужно улучшить, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало», — приводит слова Консейсау Football Italia.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.