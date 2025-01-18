Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Милана» Консейсау рассказал о физической форме Леау

Главный тренер «Милана» Консейсау рассказал о физической форме Леау
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал физическую форму 25-летнего нападающего «россонери» Рафаэля Леау.

«Сегодня я разговаривал с Леау — результаты его медицинского обследования впечатляют. На этом уровне есть куда расти, и я работаю над этим.

Улучшение его игры, несомненно, повысит его статистику. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами, он должен стремиться к 20. Он знает, что ему нужно улучшить, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало», — приводит слова Консейсау Football Italia.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
В «Барселоне» существуют разногласия относительно трансфера Рафаэля Леау — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android