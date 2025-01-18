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Александр Мостовой: «ПСЖ» купил Кварацхелию не для того, чтобы он сидел в запасе

Александр Мостовой: «ПСЖ» купил Кварацхелию не для того, чтобы он сидел в запасе
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Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой рассказал, с какими трудностями может столкнуться полузащитник Хвича Кварацхелия в «ПСЖ». В пятницу, 17 января, парижане объявили о подписании контракта с хавбеком.

«Какие могут быть трудности у Хвичи во Франции? Язык футбола везде одинаков. Думаю, что у него не будет проблем в бытовом плане, ведь Париж — прекрасный город. Что касается языка, в клубе есть много переводчиков, которые ему помогут. Если брать футбол, в «ПСЖ» Хвиче будет потруднее в плане конкуренции. Но парижане купили Кварацхелию не для того, чтобы он сидел в запасе. Поэтому всё в его ногах.

Было много примеров, когда футболисты приходили в «ПСЖ» и тухли. Будем надеяться, что с Хвичей такого не произойдёт. Он сделал правильно, перейдя в «ПСЖ». Кварацхелия – молодой парень, у которого вся карьера впереди, хотя он уже сейчас добился многого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.

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