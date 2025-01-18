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Гвардиола объяснил, чем обусловлена не лучшая форма Фодена в нынешнем сезоне

Гвардиола объяснил, чем обусловлена не лучшая форма Фодена в нынешнем сезоне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что критика, направленная в адрес вингера «горожан» Филипа Фодена, повлияла на его выступления в первой части нынешнего сезона.

«То, что он делает в последнее время, не так уж плохо. Необходимо сохранять спокойствие.

В первой половине сезона он был более беспокойным. В его адрес были какие-то придирки, сомнения в его форме. Фоден был немного подавлен. Фил всё ещё молодой игрок, но уже обладающий опытом, накопившимся за многие годы.

Иногда нужно отдохнуть, прийти в себя. Фодену нужно сохранить настроение, которое было у него в последние три недели, природный талант Фила сделает всё остальное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.

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