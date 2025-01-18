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Юрист прокомментировал ход уголовного дела в отношении «Крыльев Советов»

Юрист прокомментировал ход уголовного дела в отношении «Крыльев Советов»
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Юрист Андрей Князев высказался о ходе уголовного дела в отношении «Крыльев Советов».

«Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, но лица пока не установлены. Следствие будет устанавливать лиц, которым будет предъявлено обвинение, и избирать меру пресечения. Скорее всего, это групповое преступление, значит, суммы, которые фигурируют, попадают под часть 4 с 10 годами лишения свободы. Если возбуждено уголовное дело, значит, есть основания, намётки или «подозреваемые». Уголовные дела не возбуждаются просто так на пустом месте. Насколько я помню, уже прошло два месяца после заявления Федорищева. Думаю, в скором времени появятся лица, преступившие закон.

То, что два месяца не возбуждали уголовное дело, говорит о том, что всё это время проводились разбирательства. Если бы некого было привлечь, шумиха бы спала и потихонечку прекратили бы проверку. В данном случае есть основания для возбуждения дела. Ещё хуже — возбудить уголовное дело, а потом его прекращать в связи с тем, что никого не обнаружили. Это не дело. Обычная проверка длится 10 дней, значит, её продлевали. Думаю, речь идёт о перспективах уголовного дела», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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