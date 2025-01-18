Салах на 99% станет игроком «Аль-Хиляля», ван Дейк близок к этому же — Аль-Шенайф

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и центральный защитник Вирджил ван Дейк крайне близки к тому, чтобы присоединиться к саудовскому «Аль-Хилялю» минувшим летом, когда закончатся их контракты с мерсисайдцами.

«Согласно имеющейся у нас информации, президент «Аль-Хиляля» Фахад бин Нафел и Саад Аль-Лазиз [вице-президент Саудовской профессиональной футбольной лиги] на текущий момент находятся в Лондоне, чтобы завершить подписание контракта с Мохаммедом Салахом.

Салах на 99% игрок «Аль-Хиляля», а Вирджил ван Дейк очень близок к этому. Всё согласовано, осталось только, чтобы оба игрока подписали контракт. Эти переходы состоятся летом, перед клубным чемпионатом мира», — сказал саудовский спортивный эксперт Халед Аль-Шенайф в программе KSA Sports.

Материалы по теме «Аль-Иттифак» Джеррарда лидирует в гонке за подписание Салаха летом — Caught Offside

Сколько зарабатывают футболисты: