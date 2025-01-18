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«Сантос» начал переговоры с «Аль-Хилялем» об аренде Неймара — Globo Esporte

«Сантос» начал переговоры с «Аль-Хилялем» об аренде Неймара — Globo Esporte
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Бразильский клуб «Сантос», в котором нападающий «Аль-Хиляля» Неймар начинал свою профессиональную карьеру, ведёт переговоры с саудовским клубом о шестимесячной аренде футболиста. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Сантос» провёл презентацию для отца Неймара, на которой показал видеоролик, созданный искусственным интеллектом. На видео закадровый голос легендарного бразильского футболиста Пеле рассказывал отцу, почему его сын должен вернуться в родной клуб. Увиденное очень сильно растрогало мужчину.

32-летний нападающий не провёл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Срок его контракта с клубом рассчитан до завершения этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Неймара в € 15 млн.

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