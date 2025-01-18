Юрист Князев рассказал, какое наказание ждёт «Крылья» после возбуждения уголовного дела

Юрист Андрей Князев ответил на вопрос, какое наказание может ждать «Крылья Советов» после возбуждения уголовного дела.

«Футбольному клубу «Крылья Советов» в связи с возбуждением уголовного дела могут грозить только моральные потери, потому что перед законом отвечает физическое лицо, то есть человек. Что может грозить «Газпрому», если его сотрудник кого-то убил? Конечно, это отрицательно скажется на репутации компании.

Если выяснится, что в этом было замешано несколько сотрудников и им потакали, то могут произойти кадровые перестановки. Что делать, если в клубе есть нечестные на руку люди? Клуб же в этом не виноват. Преступление произошло в ходе производственной деятельности. Если кладовщик что-то украл со склада, можно наказать и склад тогда. Но вряд ли такое возможно», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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