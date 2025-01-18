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Юрист Князев рассказал, какое наказание ждёт «Крылья» после возбуждения уголовного дела

Юрист Князев рассказал, какое наказание ждёт «Крылья» после возбуждения уголовного дела
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Юрист Андрей Князев ответил на вопрос, какое наказание может ждать «Крылья Советов» после возбуждения уголовного дела.

«Футбольному клубу «Крылья Советов» в связи с возбуждением уголовного дела могут грозить только моральные потери, потому что перед законом отвечает физическое лицо, то есть человек. Что может грозить «Газпрому», если его сотрудник кого-то убил? Конечно, это отрицательно скажется на репутации компании.

Если выяснится, что в этом было замешано несколько сотрудников и им потакали, то могут произойти кадровые перестановки. Что делать, если в клубе есть нечестные на руку люди? Клуб же в этом не виноват. Преступление произошло в ходе производственной деятельности. Если кладовщик что-то украл со склада, можно наказать и склад тогда. Но вряд ли такое возможно», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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