«ПСЖ» не хочет платить Мендешу € 10 млн, игрок интересен «МЮ» и «Ливерпулю» — Джамель

«ПСЖ» отказывается платить 22-летнему левому защитнику Нуну Мендешу € 10 млн в год по новому контракту, что ставит под сомнение будущее португальского футболиста в клубе. Об этом сообщает журналист Джамель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам Мендеш считает, что заслуживает зарплаты в € 10 млн. Защитник останется в «ПСЖ», если клуб удовлетворит его финансовые запросы. При этом 22-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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